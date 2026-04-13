演歌歌手の竹島宏が１３日、都内で２５周年記念曲「純愛」（１５日発売）リリースイベントを行った。デビュー２５周年を記念した一曲は、「地味かっこいい」メッセージソング。リリースを目前にし「羅針盤のような存在。希望にあふれた一曲をいただけて幸せ」と頭を下げた。これまでは失恋などの悲恋の内容が多かったことからも、初めて聞いたときは驚いたと語る竹島。それでも「歌唱の回数を重ねるごとに歌の世界にはまって