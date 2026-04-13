米国・ＡＥＷのＰＰＶ「ＡＥＷＤＹＮＡＳＴＹ」（カナダ・バンクーバー）が１２日（日本時間１３日）に行われ、ケニー・オメガ（４２）がＡＥＷ世界王者ＭＪＦ（３０）に敗れ王座返り咲きはならなかった。憩室炎による長期欠場を乗り越えたケニーは昨年１月に復帰。スワーブ・ストリックランドとの挑戦者決定戦を制し、大一番での挑戦権を手にした。大声援に後押しされるように代名詞のノータッチトぺ・コンヒーロを決めるな