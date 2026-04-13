巨人の則本昂大投手が移籍後初勝利をかけ、１４日の阪神戦（甲子園）で今季２度目の先発マウンドに臨む。前日１３日はジャイアンツ球場で最終調整。開幕から木曜日に先発していたが、ローテ再編で火曜日の登板となり「カード頭としてやらないといけないこともあると思う。そこは捕手としっかりコミュニケーションを取って、バッテリーでいい試合運びができたら」と意気込んだ。登板する予定だった９日の広島戦（マツダ）が雨天