【モデルプレス＝2026/04/13】モデルの桜井美悠が4月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開し反響を呼んでいる。【写真】28歳ママモデル「彩りが美しい」一口おにぎり・サンドイッチ・フルーツなど入った弁当◆桜井美悠、お花見の手作り弁当公開桜井は「花見楽しかったな〜ミニぎしのおにぎり作り」とつづり、息子への弁当を作る様子を公開。小さめのおにぎりやサンドイッチ、ブロッコリーにいちごなどを色鮮