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アジア株下値限定的トランプが戦争長期化示唆も市場は「TACO」織り込む 東京時間14:03現在 香港ハンセン指数 25588.89（-304.65-1.18%） 中国上海総合指数 3979.26（-6.96-0.17%） 台湾加権指数 35340.78（-77.05-0.22%） 韓国総合株価指数 5806.63（-52.24-0.89%） 豪ＡＳＸ２００指数 8920.20（-40.41-0.45%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76217.75（-1332.50-1.72%） アジア株