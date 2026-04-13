日本時間午後１０時にテイラー英金融政策委員会（ＭＰＣ）委員が講演する。テイラー委員は３月２６日に「今後のエネルギー価格を巡る大きな不確実性と、現在の状況を踏まえると、現時点では利上げのハードルは高いと見ている」と述べていた。テイラー委員があらためて利上げに慎重な姿勢を示せば、英中銀（ＢＯＥ）の利上げ観測が後退し、ポンドが売られる可能性がある。 また、日本時間午