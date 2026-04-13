東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 トランプ米大統領「米国がホルムズ海峡を封鎖する」発表 海峡への出入りを試みる「あらゆる」船舶の封鎖を開始する イランが協議に戻ってこようがこまいが、どうでもいい 11月の原油価格は現在と「同水準」あるいは「少し高くなる」可能性 米中央軍（CENTCOM）3日10時