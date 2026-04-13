アメリカの強硬姿勢にイラン側はホルムズ海峡の管理を主張するとともに、エネルギー価格高騰を予告しています。【映像】ガリバフ国会議長のX投稿イラン国営放送によりますと、イランの革命防衛隊は12日声明を発表し、ホルムズ海峡が「自らの管理と統制下にある」と強調しました。そのうえで海域の警備と安全保障を強調し、「ホルムズ海峡に接近しようとする艦艇は、停戦違反とみなす。我々はそれに対し厳しい対応を取ること