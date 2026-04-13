日本政府はホルムズ海峡の安全確保に向けて外交努力を続ける考えです。【映像】木原長官、外交を通じて早期合意に期待トランプ大統領がホルムズ海峡の封鎖を表明したことをめぐっては、政府内からは「驚いた」「どこまで本気なのかわからない」など戸惑いの声が上がっています。ある外務省幹部は「イランへのけん制で市場を落ち着かせるために自由な航行をさせたいとはアメリカも思っている」と解説します。木原官房長官「最