高市首相が13日午後、アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議の仲介国であるパキスタンのシャリフ首相と電話会談を行う方向で最終調整していることが、日本テレビの取材でわかりました。複数の政府関係者によりますと、電話会談は、日本時間の13日夕方に行われる予定です。パキスタンのシャリフ首相は、首都イスラマバードでアメリカのバンス副大統領、イランのガリバフ国会議長、それぞれと会談するなど、協議の仲介役を担っ