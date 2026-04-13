誰もが知る超有名人の幼少期の労働環境が明かされ、その過酷な実態にスタジオが騒然となる一幕があった。【映像】10歳で18時間勤務していた有名人『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。4月10日の放送では、講師としてみなみかわが登壇。「カーネル・サンダースの壮絶人生」としてケ