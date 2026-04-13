4月10日（金）の『しくじり先生俺みたいになるな!!』では、みなみかわによる授業「カーネル・サンダースの壮絶人生」が放送された。KFC（ケンタッキーフライドチキン）の創業者として世界中で知られるカーネル・サンダースだが、その人生は華やかな成功物語とはほど遠い、“しくじり”の連続だったことが明かされた。授業冒頭、みなみかわはカーネル・サンダースについて、「アメリカの食文化を変えた男」と紹介しつつ、KFCの創