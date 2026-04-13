【第5話】 4月13日 無料公開 第5話を読む 【拡大画像へ】 講談社は4月13日、肉丸氏のマンガ「公式不倫」の第5話「高鳴る人」をヤンマガWebに無料公開した。 第5話では、久しぶりに再会した妻・ちなみとのやり取りが描かれる。彼女の口から発せられた言葉に、戸惑いながらも胸を高鳴らせる史也。二人の絶妙な距離感と、その裏に潜む「公式不倫」という制度の歪みが垣間見えるエピソ}