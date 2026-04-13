4月13日（現地時間12日、日付は以下同）。NBAの2025－26レギュラーシーズンは最終日を迎え、全30チームが82試合目に臨んだ。 デンバー・ナゲッツは、敵地フロストバンク・センターでサンアントニオ・スパーズと対戦し、128－118で勝利して12連勝でシーズンを締めくくった。54勝28敗でウェスタン・カンファレンス3位に入ったナゲッツは、19日の「NBAプレーオ