「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午後２時現在で、パワーエックスが「売り予想数上昇」で４位となっている。 ３月下旬以降、好材料が相次いだ。３月２６日にポルシェ正規販売店への蓄電池型超急速ＥＶ充電システムの納入を開始したと発表し、３１日には、約５３億円の大口受注を獲得したと発表。また４月２日には、森トラスト（東京都港区）が初の系統用蓄電所事業として、滋賀県