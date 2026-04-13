ツツミが上げ幅を拡大している。午後２時ごろに２６年３月期の期末配当予想を４５円から７０円へ引き上げ、年間配当予想を１１５円とした。前の期に比べて年間で３５円の増配となり、株主還元への姿勢を評価する買いが入っているようだ。 出所：MINKABU PRESS