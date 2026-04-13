アイドマ・ホールディングスは急落。４００円安はストップ安となる１３１５円まで下落した。前週末１０日取引終了後に発表した上期（２５年９月～２６年２月）連結決算は、売上高が７２億４８００万円（前年同期比１６．１％増）、営業利益が１５億２０００万円（同２．９％増）だった。中小・中堅企業を中心に営業効率化を目的とした需要が引き続き堅調に推移したことが追い風となった。決算内容は堅調だったものの