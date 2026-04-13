DE-C55L-9000BK エレコム株式会社は4月13日（月）、同社が協賛する宇宙を舞台にしたアートプロジェクト「宙漆（そらうるし）プロジェクト」の第5回打ち上げにおいて、同社製ナトリウムイオンモバイルバッテリーを用いたアクションカメラへの電源供給と映像回収に成功したと発表した。 同プロジェクトは、京都市立芸術大学や名古屋大学などの学生が協力し、漆のアート作品をスペースバルーン