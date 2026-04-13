Snow Manが4月29日にリリースする13thシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」より、収録曲「SAVE YOUR HEART」のMVが公開された。 【写真】ラウール・渡辺翔太・阿部亮平・向井康二・佐久間大介・深澤辰哉が投稿した「SAVE YOUR HEART」オフショット 「SAVE YOUR HEART」は、宮舘涼太が主演を務めるドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌で、Snow Manがあらたに挑戦