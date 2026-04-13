三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎が、Snow Manの阿部亮平とのツーショットを公開した。 【写真＆動画】阿部亮平＆山下健二郎のお揃いポーズツーショット／『ZIP!』共演動画 ■「Snow Manの阿部ちゃんありがとう。スタジアムLIVE見に来てくれて感謝です！」（山下） 4月11・12日に東京・味の素スタジアムで『三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE “JSB FOREVER ～ONE～”