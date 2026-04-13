【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大阪出身4人組ロックバンド、ハンブレッダーズが、5月24日、大阪府吹田市・万博記念公園 自然文化園 もみじ川芝生広場にて、主催フェス『GALAXY PARK in EXPO』を開催。このたびタイムテーブルが発表された。 ■ボーカル＆ギターのムツムロ アキラが生まれ育った街「吹田市」で初の野外開催 『GALAXY PARK in EXPO』は、GALAXY STAGEとPARK STAGEの2ステ