King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤ÈµÈÀî°¦¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é±Ç²è¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¸ø¼°SNS¤Ç¡¢±ÊÀ¥¤Î¿²´é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ÊÀ¥Î÷¤¬¿¿¤ÃÀÄ¤ÊÏÂÁõ»Ñ¤ÇÌÓÉÛ¤Î¾å¤Ë¿²¤½¤Ù¤ëµÙ·Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～③ ¢£Æ¬¤Î²¼¤Ë¼ê¤òÃÖ¤­ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡ÖµÙ·ÆÃæ¤Î°ì¥³¥Þ¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¸ø³«¡£¿¿¤ÃÀÄ¤Êêá¡Ê¤«¤ß¤·¤â¡¦¹¾¸Í»þÂå¤ÎÉð»Î¤ÎÀµÁõ¡Ë»Ñ¤Î±ÊÀ¥¤¬¡¢Áë¤«¤é½À¤é¤«¤ÊÍÛ¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤à¤Ê¤«¤Ç¡¢ÌÓÉÛ¤Î¾å¤Ë¶Ä