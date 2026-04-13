北海道・苫小牧警察署は2026年4月13日、苫小牧市の自称・建築業、箭内宏樹容疑者（55）をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。箭内容疑者は2026年3月29日午後6時すぎ、苫小牧市ときわ町3丁目の道道で乗用車を運転中、自転車に乗った57歳の女性に衝突し、腰を骨折する重傷を負わせたにもかかわらず、その場から立ち去った疑いがもたれています。警察によりますと、防犯カメラの捜査などから箭内容疑者が浮上し、逮捕に至ったというこ