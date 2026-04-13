千葉ロッテマリーンズは、6月19日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われる東北楽天ゴールデンイーグルス戦(後6：00試合開始) において、地域振興活動「ALL FOR CHIBA」の一環として、習志野市立習志野高校吹奏楽部の来場が決定したことを発表した。【動画】圧倒的な“美爆音”…習志野高校吹奏楽部、昨年のパフォーマンス「ALL FOR CHIBA」は、県内でのファーム公式戦の開催や学校訪問、ベースボールチャレンジ（野球体験教室