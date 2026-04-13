13日、東京大学の入学式が行われ、3123人の新入生が新たな一歩を踏み出しました。新入生「英語の授業がレベル高いので楽しみです」新入生「カメラとかを作ったりできる企業に入りたいので工学部に行こうかなと思ってます」入学式には東京大学で学生生活を過ごし、去年、文化功労者に選ばれた劇作家の野田秀樹さんが招かれ、新入生にエールを送りました。劇作家・野田秀樹さん「これからAIと生きていく時代だからこそ、AIには身体が