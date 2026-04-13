日向坂46の上村ひなのが、ファンに向けた新たなサービス案を披露。しかし、その内容に芸人・みなみかわから懸念の声が上がる一幕があった。【映像】「ボケろよ！」バラエティの洗礼を受ける上村『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。4月10日の放送では、講師としてみなみかわが登壇