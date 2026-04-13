3月14日に開幕したファーム・リーグ。今季から3地区制になるなど変化が生まれていますが、ここまでの順位などはどうなっているでしょうか。◆東地区日本ハム、楽天、ヤクルト、ロッテ、オイシックスで構成されている東地区では、日本ハムが首位。勝率.667をマークしています。目を見張るのはその本塁打数。日本ハム1軍も両リーグトップの26HRをマークしていますが、2軍でも同様に全リーグトップとなる21HRをマークしています(2位は