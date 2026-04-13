シンガー・ソングライター松任谷由実（72）が13日、公式サイトを更新。虫垂炎により、予定されていた公演を延期すると発表した上で、自身のXを通じ反応した。公式サイトでは「この度、定期健診にて『虫垂炎』と診断されました」と報告。「現時点では特に体調が悪いといった事はなく、緊急を要する状況ではありませんが、『Wormhole』ツアーが年末まで続くことから、その合間をみて手術を行う事になりました」と明かした。その後、