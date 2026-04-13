4月12日、元「NEWS」の手越祐也がバラエティ番組『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系、以下『イッテQ』）に出演し、6年ぶりにスタジオに登場した。手越の復活は大きな反響を呼んだが、かつてレギュラー出演していた “女性タレント” の動向が注目を集めている。今回は、宮川大輔のお祭り企画が新章へ突入することになり、宮川が “2代めお祭り男” として手越を指名。番組冒頭、MCで「ウッチャンナンチャン」の内村光