フィギュアスケート女子で世界選手権銀メダルの千葉百音（木下グループ）は、セカンドキャリアも意識した行動にも努めている。世界の舞台で堂々たる演技を見せてきた千葉は、早大人間科学部通信教育課程で勉学に励んでおり「将来スポーツに関係するような仕事に就きたいなと思っている。スポーツを支えるお仕事に就くために何が必要なのかはまだ模索中だけど、いつかそういう立場でお仕事できたら」との夢を抱いている。早大