大相撲夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の新弟子運動能力検査が１３日、東京・墨田区の両国国技館で行われ、宇座寿音（うざ・じゅおん、尾上）が、７種目で合格基準点（非公表）を満たした。５月１日の新弟子検査を経て、夏場所初日に合格が発表される。検査を終えた宇座は「とりあえず安心しています」と安どした。身長１７７センチ、体重１７４キロの宇座は、沖縄・宜野湾高卒業後に海上自衛隊に入隊。所属先の上司の紹