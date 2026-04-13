４人組ロックバンドのＮＥＭＯＰＨＩＬＡが１１日、東京・恵比寿リキッドルームでセルフプロデュースＥＰ「五臓―ＧＯＺＯ―」を引っさげたツアー「ＮＥＭＯＰＨＩＬＡ１ｓｔＥＰ五臓―ＧＯＺＯ―ＲｅｌｅａｓｅＴｏｕｒ２０２６『上弦』」を行った。全楽曲をメンバー全員でアレンジ・プロデュースしたＥＰ「五臓―ＧＯＺＯ―」を引っさげたツアーは全国８か所で開催。この日はＳＥを背に、むらたたむ（Ｄｒ）、ハラ