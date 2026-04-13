工藤静香が、2026年6月24日にニューアルバム『Dynamic』をリリースすることが決定した。前作から2年ぶり、通算19枚目となるオリジナルアルバムのテーマに掲げたのは「ロック」。今作では音楽業界のトップクリエイターたちと互いの感性をぶつけ合い、新たな化学反応を創出。これまで以上にエネルギッシュで、進化を止めない彼女の「今」を詰め込んだ作品となっている。デビュー39年目を迎え、今なお音楽シーンの最前線で輝き続ける