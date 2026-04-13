１０日に公開初日を迎えたアニメ映画「名探偵コナンハイウェイの堕天使」（蓮井隆弘監督）の週末３日間の興行収入がシリーズ過去最高となる３５億円超えと１３日、配給の東宝が発表した。実写を含む今年公開された全ての映画で１位の好スタートとなった。３作連続で興収１００億円を突破している大人気シリーズの第２９弾。４作連続の大台突破を射程圏内に捉えた。横浜で開催された「神奈川モーターサイクルフェスティバル」