映画版「ゼルダの伝説」が、「ロード・オブ・ザ・リング」のロケ地として知られるニュージーランドのオタゴ地方で撮影開始されている。美しい山脈と谷をはじめとする大自然が広がる同地域は、ピーター・ジャクソン監督による同ファンタジー映画3部作で「中つ国」として使用されていたが、今回はゼルダの舞台「ハイラル王国」となる。 【写真】「ロード・オブ・ザ・リング」主演俳優