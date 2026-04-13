イランの大規模空襲以降、防空戦力で非常事態に直面した中東ガルフ国が米国への依存から抜け出し、韓国やウクライナなどに武器の導入先を拡大している。ウォールストリートジャーナル（WSJ）の12日（現地時間）の報道によると、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、カタールなどはこの6週間、イランの報復攻撃を防御する過程で防空ミサイルの在庫が急激に消耗した。このため短期間で戦力を補強できる代替武器の確保に死活を