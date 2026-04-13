東京駅八重洲側改札直結の商業施設「東京駅一番街」が、イラストレーターよこみぞゆり氏のオリジナルキャラクターシリーズ『なんでもいきもの』とコラボレーションした「春のコラボフェア」を開催。“さくら”をテーマにした装飾や、館内各所で楽しめる企画を展開し、『なんでもいきもの』の世界観が広がる、春の東京駅を彩る館内コラボイベントです☆ 東京駅一番街『なんでもいきもの』春のコラボフェア 開催期間