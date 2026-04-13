阪神の近本光司外野手（３１）が理事を務める一般社団法人「ＬＩＮＫＵＰ」が１３日、「一歩踏み出す勇気、未来につなぐプロジェクト」の第２期キックオフを２７日に打出教育文化センター（うちぶん）で開催することを発表した。この日は、芦屋市の私立中学校の生徒や関西学院大学の大学生メンター、近本自身も登壇する予定となっている。同プロジェクトは芦屋市の公立中学生を対象に自分の夢につながる探求テーマを子ども