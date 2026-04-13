俳優の藤木直人が13日、都内で行われた『unoヘアケア新CM発表会』に登壇。和やかな撮影の中で、つい気になってしまったことを明かした。【写真】エプロン姿で！爽やかな笑顔をみせる山崎賢人＆藤木直人新CM撮影では、助監督のとある言動が気になったと明かした藤木。「助監督さんが、その前に子どもが大勢出ているCMを撮っていたということで、ちょっと立ち位置がズレたりするじゃないですか。それをくだものに例える。さくら