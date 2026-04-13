原子力発電に伴ういわゆる“核のごみ”の最終処分場の選定に向けた南鳥島の「文献調査」について、きょう（13日）、東京・小笠原村の渋谷村長は、調査を実施するかは「国の責任で決めるべき」とする考え方を表明しました。「文献調査」は、原子力発電に伴う高レベル放射性廃棄物の最終処分場選定にむけて地域の論文や地質図などを調査するものです。国は先月、東京・小笠原村に対し、南鳥島の調査を申し入れていましたが、小笠原村