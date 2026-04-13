女優の風吹ジュン（73）が13日、都内でアンバサダーに就任した「早期アルツハイマー病疾患啓発キャンペーン」発表会に出席した。アルツハイマー病は、認知症の主な原因疾患。主な症状の一つとして、“もの忘れ”がみられることがあるが、早期に発見し対策することで進行をゆるやかにできる可能性があるという。もの忘れについて風吹は「私も古希をとっくに越えておりますので、人ごとではない」と言い「今のところ私はセリフ