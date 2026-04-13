イランとの協議をめぐり、アメリカにはウラン濃縮活動の終了など6つの譲れない条件「レッドライン」があったと複数のアメリカメディアが報じました。ウォール・ストリート・ジャーナルなど複数のアメリカメディアによると、イランとの今回の協議におけるアメリカ側の「レッドライン」は、▼ウラン濃縮活動の中止、▼核濃縮施設の解体、▼高濃縮ウランの回収という「核」に関連する条件。さらに、▼通航料が一切かからないホルムズ