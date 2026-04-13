俳優の原菜乃華さんが、「プリマハム“香薫®あらびきポーク”新TVCM発表会」に登場しました。【写真を見る】【 原菜乃華 】運動会の思い出「タッパー全部?香薫?」大好きなお弁当明かす今回CMキャラクターを務めた原さんは、?本当に幼い頃からずっと食べてきたので、今回選んでいただけてすごく嬉しかったですし、何よりも母がとっても喜んでくれましたね?と、笑顔。CMの注目ポイントについては?テーマソングを歌わせて