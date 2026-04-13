劇団四季のミュージカル「ノートルダムの鐘」（7月22日〜来年2月7日、大阪四季劇場）の取材会が13日、同劇場で行われた。フランスの文豪、ビクトル・ユーゴーの「ノートルダム・ド・パリ」を原作に、ディズニーの長編アニメーションとしてもヒットした大作。2016年に東京で初演されたが、大阪で上演されるのは今回が初めてとなる。ノートルダム大聖堂の鐘楼に住む孤独な青年、カジモド役の寺元健一郎は「生まれながらに障が