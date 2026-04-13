元フジテレビのフリーアナウンサー木佐彩子（54）が13日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」（月〜木曜午前8時）にゲスト出演。夫の楽天GM石井一久氏について語った。パーソナリティーのフリーアナ垣花正からネットニュースの真偽について「石井一久さんは銀行の暗証番号すら知らないって本当？」と質問を受けた。木佐は「あー、知らないかも」と答え、「木佐さんが全部管理してるの？」との問いには「私も管理してない