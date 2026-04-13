日本航空（JAL）は、4月1日発券分から国内線運賃を改定した。「フレックス」「JALカード割引」「ビジネスフレックス」「株主割引」「各種料金」を改定した。改定後の「JALカード割引」運賃は、東京/羽田〜札幌/千歳線が39,050円から、東京/羽田〜大阪/伊丹線が19,030円から、東京/羽田〜福岡線が41,250円からとなる。対象空港発着便利用時には別途旅客施設利用料が必要。「JALカード割引」はJALカード会員限定で利用できる割引運賃