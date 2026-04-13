全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・蔵前のとんかつ店『とんかつすぎ田』です。軽やかな衣の上質なおいしさが最後まで続くとんかつ、ロース約160g。それは最初のひと口目から最後のひと切れまでおいしさが続く、軽やかで食べ疲れないサイズ感。極厚だレアだと流行を追う店も多いなか、変わらず気負わず2代目の佐藤さんが先代のスタイルを守っている。プロの極意は数多