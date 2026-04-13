◇MLB カブス 7x-6 パイレーツ(日本時間13日、リグリー・フィールド)カブス・鈴木誠也選手が「5番・ライト」で先発出場し、3打数無安打2四球。チームは終盤に追い上げサヨナラ勝ちを収めました。ケガから復帰し今季3試合目の出場。第1打席では相手投手のワイルドピッチで2塁に走者を置きます。ここで鈴木選手は100.5マイル(約161.7キロ)の直球を打ち返すもセンターフライ。ランナーを3塁へ進めましたがその後得点にはつながりませ