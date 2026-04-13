木下グループの合同入社式が１３日、東京都立川市の「ＭＡＯＲＩＮＫＴＡＣＨＩＫＡＷＡＴＡＣＨＩＨＩ」で行われ、同社所属でミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペア金メダルの三浦璃来・木原龍一組がサプライズ登場した。新入社員３３３人の歓声に包まれながら、ミラノ・コルティナ五輪で金メダルに輝いたフリーの「グラディエーター」の一部を披露。応援メッセージも送った。三浦は「ひとつひとつの経験が自分