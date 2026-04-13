Hカップグラドルの星野琴（24）が、12日深夜放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」に出演。ウエストランド井口浩之（42）の歯をチェックした。番組では熊田曜子らが所属するアーティストハウス・ピラミッドを特集。星野は芸能活動を始める前は、地元・愛知で歯科助手をしていたことが紹介された。星野は「私は歯が大好き」と明かすと、ネプチューンの名倉潤は「歯医者さんに勤めると、みんな歯見るっ